Турецкая крепость в Газиантепе из списка наследия ЮНЕСКО обрушилась при землетрясении
13:20 06.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Включенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО историческая крепость в турецкой провинции Газиантеп обрушилась в понедельник в результате землетрясения магнитудой 7,4. Об этом сообщила газета «Ени шафак».
По ее данным, причиненный постройке ущерб еще предстоит определить. Сейчас известно, что стены в некоторых местах обрушились после подземных толчков.
Крепость Газиантеп расположена на холме высотой 25-30 метров. Точных сведений о дате и авторе постройки нет, однако первые упоминания о ней появляются во II–III веках нашей эры.
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