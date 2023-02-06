В случае отказа от переговоров по Украине НАТО ждет распад — экс-советник Пентагона
16:32 06.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Распад ждет Североатлантический альянс, если западные страны не начнут переговоры по ситуации на Украине. Такое мнение выразил в понедельник бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
«Если мы оперативно не начнем переговоры [по Украине], это уничтожит НАТО», — сказал он в интервью информационно-аналитическому YouTube-каналу Redacted News («Редэктед ньюс»), отметив, что НАТО создавали как «оборонительный альянс, а не для нападения на кого-либо». «Но с 1990-х годов мы (США — здесь и далее прим. ТАСС) пытаемся использовать его (альянс) как наступательное оружие <…>. Если мы все больше будем давить на НАТО, альянс развалится», — добавил Макгрегор.
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