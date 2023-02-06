0
0
27
НОВОСТИ

ВС РФ уничтожили в Харьковской области две РЛС ВСУ — МО РФ

17:32 06.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) РФ в ходе специальной военной операции уничтожили в Харьковской области радиолокационную станцию (РЛС) наведения украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожена многоканальная радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36», — сказал он.

По словам Конашенкова, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки нанесли поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и военной технике на огневых позициях в 135 районах.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 06.02.2023
Причиной энергокризиса стало глобальное недофинансирование нефтегазовой отрасли, заявил Игорь Сечин в Индии
0
43
17:12 06.02.2023
Доверие к доллару как к расчетной валюте у России потеряно — Силуанов
0
106
17:00 06.02.2023
Британской армии хватит боеприпасов лишь на несколько дней боевых действий — ТВ
0
119
16:32 06.02.2023
В случае отказа от переговоров по Украине НАТО ждет распад — экс-советник Пентагона
0
181
16:12 06.02.2023
Путин наградил Пускепалиса орденом Мужества посмертно
0
203
16:00 06.02.2023
Силы РФ закрепились на севере и востоке Артемовска, выдавливают ВСУ с их позиций — Пушилин
0
212
15:45 06.02.2023
Глава "Роснефти": Единого глобального энергетического рынка больше не существует
0
228
15:32 06.02.2023
В офисе Зеленского заявили, что не согласятся даже на временное перемирие на Украине
0
263
15:15 06.02.2023
РФ развивает энергетическое сотрудничество с Индией, заявил глава "Роснефти"
0
225
15:12 06.02.2023
Министр обороны Канады сообщила о прибытии в Польшу первого канадского Leopard для Украины
0
255

Возврат к списку