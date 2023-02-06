ВС РФ уничтожили в Харьковской области две РЛС ВСУ — МО РФ

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) РФ в ходе специальной военной операции уничтожили в Харьковской области радиолокационную станцию (РЛС) наведения украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожена многоканальная радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36», — сказал он.

По словам Конашенкова, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки нанесли поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и военной технике на огневых позициях в 135 районах.