ВС РФ уничтожили в Харьковской области две РЛС ВСУ — МО РФ
17:32 06.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы (ВС) РФ в ходе специальной военной операции уничтожили в Харьковской области радиолокационную станцию (РЛС) наведения украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожена многоканальная радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36», — сказал он.
По словам Конашенкова, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки нанесли поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и военной технике на огневых позициях в 135 районах.
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