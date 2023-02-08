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НОВОСТИ

Сбер – лидер среди российских компаний по числу научных публикаций в международных сборниках и журналах

14:58 08.02.2023

В День российской науки Сбер представил третий ежегодный сборник «Наука в Сбере – 2022», в котором собраны основные результаты научно-исследовательской деятельности компании в 2022 году.

За этот период ученые и инженеры Сбера опубликовали 154 научные работы в ведущих международных журналах, в том числе в соавторстве с различными исследовательскими организациями и Институтом искусственного интеллекта AIRI. 20 публикаций были включены в сборники крупнейших мировых конференций уровня А и А*, 19 статей опубликовано в международных журналах первого и второго квартилей. Растет число патентов на изобретения, полученных исследователями Сбера: их уже более 400, причем 6 патентов входят в топ-100 изобретений России по версии Роспатента.

Сбер ведет исследовательскую работу по широкому спектру направлений – от искусственного интеллекта до кибербезопасности, от нейронаук до блокчейна, робототехники и виртуальной реальности. Так, например, в прошлом году Сбер представил первую российскую мультиязычную диффузионную модель для генерации изображений по текстовому описанию с 2 млрд параметров Kandinsky 2.0, первую открытую русскоязычную платформу для решения задач в сфере искусственного интеллекта в медицине MedBench, роботизированную систему SberShuttle, которая полностью автоматизирует складское дело.

В 2022 году Сбер поддержал фундаментальные исследования и вручил Научную премию с призовым фондом в 60 млн рублей. Первыми лауреатами в трех номинациях («Физические науки», «Цифровая вселенная» и «Науки о жизни») стали доктор физико-математических наук Юрий Оганесян, доктор химических наук Александр Габибов и доктор физико-математических наук Александр Холево.

В прошлом году ключевым фокусом международной конференции Сбера по искусственному интеллекту (ИИ) AI Journey стало развитие науки в области ИИ. Ведущие эксперты представили доклады на актуальные темы в области ИИ и машинного обучения (AI/ML). К конференции был подготовлен выпуск журнала «Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления», посвященный технологиям ИИ и передовым исследованиям в данной области.

С 2021 года Сбер выступает индустриальным партнером трех центров в сфере искусственного интеллекта, созданных в ВШЭ, МФТИ и Сколтехе. В интересах Сбера уже запущены 19 прикладных проектов в области ИИ.

Кроме того, Сбер и НИУ ВШЭ выпустили доклад «Прорывные инновации: человек 2.0» , где описаны глобальные технологии, наиболее сильно влияющие на жизнь людей. А также совместно с Российским квантовым центром разработал методологию определения влияния квантовых технологий на бизнес больших диверсифицированных компаний.

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