Мэр Москвы Собянин: В добровольном квалификационном экзамене в 2022 году участвовало свыше 27 000 человек
11:38 19.02.2023
Добровольный квалификационный экзамен (ДКЭ) набирает популярность - в 2022 году в нем участвовало рекордное количество специалистов - 27 тыс. человек. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, к проекту подключились 567 российских вузов, что составляет 78,5% от всех вузов России. «70 профессий по семи направлениям, в том числе по новым специальностям этого года - интернету вещей, цифровым технологиям в строительстве и другим; 117 партнеров проекта, в том числе ведущие российские компании; 331 участник получит стажировки и трудоустройство в компаниях по профильным профессиям», - отметил градоначальник в своем Telergam-канале.
По словам мэра Москвы, лучших студентов и бакалавров ждут трудоустройство или оплачиваемые стажировки. В 2023 году Добровольный квалификационный экзамен стартует 6 апреля.
Напомним, Добровольный квалификационный экзамен проходит при поддержке правительства Москвы. Участники могут присоединиться к проекту вне зависимости от их профессионального опыта и региона обучения. Кандидаты проходят онлайн-тестирование, получают оценку их компетенций, специальный сертификат участника первого этапа ДКЭ и приглашение на второй этап, где участвуют в деловых играх, встречаются с представителями компаний-партнеров, которые пригласят лучших кандидатов в свои команды.
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