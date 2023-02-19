Ван И: Мы никогда не смиримся с угрозами США оказать давление на российско-китайские отношения
13:30 19.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Китая никогда не смирится с попытками США угрожать российско-китайским отношениям. Об этом глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ван И заявил в ходе встречи в субботу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене.
«Мы никогда не смиримся с указаниями США и даже с угрозами оказать давление на российско-китайские отношения», — приводятся его слова в опубликованном в воскресенье сообщении МИД КНР.
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