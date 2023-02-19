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Мэр Собянин: Работы на Крутицкой набережной в районе Новоспасского моста завершат до конца года

14:21 19.02.2023

Процесс реконструкции Крутицкой набережной от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной будет завершен в нынешнем году. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это будет новое место для отдыха и прогулок. Общественное пространство дополнят газонами, цветниками, деревьями и кустарниками. Ранее сообщалось, что после завершения работ на набережной планируют высадить примерно 200 различных видов кустарников и деревьев, в числе которых липы, ивы, гортензии, можжевельник, снежноягодник и шиповник. «Здесь также появится дорога с двумя полосами движения в каждом направлении», - отметил градоначальник в своем Telegram-канале.

По словам мэра, после завершения реконструкции будет значительно упрощен доступ в расположенные рядом жилые кварталы и в спортивный комплекс «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова.

Напомним, процесс реконструкции набережной стартовал осенью 2019 года.

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