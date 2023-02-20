США должны изменить позицию по Украине, критика отношений КНР и РФ неприемлема — МИД Китая

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти не приемлют критические высказывания США о китайско-российских отношениях и требуют, чтобы Вашингтон подошел ответственно к проблеме Украины, пересмотрев свою позицию. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Мы никогда не считали подобающими критические заявления Соединенных Штатов касательно китайско-российских отношений, Вашингтон даже оказывает на нас давление — мы этого не приемлем, — подчеркнул он на брифинге, комментируя высказывания американской стороны о предоставлении Пекином военной помощи Москве. — Мы настаиваем, чтобы США как следует задумались над своими действиями и предприняли реальные шаги для примирения и продвижения мирных переговоров [по украинской проблеме]».