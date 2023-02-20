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НОВОСТИ

Президент США Джо Байден находится в Киеве — СМИ

13:06 20.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден находится в городе Киеве, сообщило украинское издание «Страна». По его данным, Байден вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским находится на площади около Михайловского собора.

Информацию также подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

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