США связывались с РФ перед визитом Байдена для предотвращения конфликта — AP
16:00 20.02.2023
Вашингтон незадолго до визита президента США Джо Байдена на Украину связывался с Москвой для исключения конфликтных ситуаций. Об этом в понедельник сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Белый дом.
По данным агентства, состоялась «обычная коммуникация с россиянами для исключения конфликтных ситуаций». Таким образом стороны старались избежать просчетов, которые могли бы привести к конфликту ядерных держав, говорится в сообщении.
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