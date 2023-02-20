США связывались с РФ перед визитом Байдена для предотвращения конфликта — AP

16:00

Вашингтон незадолго до визита президента США Джо Байдена на Украину связывался с Москвой для исключения конфликтных ситуаций. Об этом в понедельник сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Белый дом.

По данным агентства, состоялась «обычная коммуникация с россиянами для исключения конфликтных ситуаций». Таким образом стороны старались избежать просчетов, которые могли бы привести к конфликту ядерных держав, говорится в сообщении.