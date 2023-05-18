В результате взрывов в Кировоградской области Украины произошел крупный пожар
11:05 18.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Крупный пожар произошел в ночь на четверг в Кировогорадской области Украины. Об этом сообщил в соцсети глава региона Андрей Райкович.
«Чрезвычайно сложная ночь <…>, обломки сбитого беспилотника попали в один из объектов. В течение нескольких часов спасательные подразделения тушили пожар», — написал он, не уточнив назначение объекта и его местоположение.
Ночью сообщалось о взрывах в Кировоградской, а также Винницкой, Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях. Также поступали сообщения о попадании в объект инфраструктуры в Хмельницкой области и объект промышленности в Одессе.
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