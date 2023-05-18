Рост ВВП РФ в 2023 году может превысить 1,2% — Решетников
12:20 18.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост ВВП РФ в 2023 году может быть чуть выше 1,2%. Об этом сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников в ходе международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
«Вчера буквально вышли оценки ВВП по I кварталу — сокращение ожидаемое, на 1,9% [в годовом выражении], но оно оказалось существенно ниже оценок экономических ведомств, в том числе и нашего министерства — мы предполагали, что падение в I квартале будет больше 2%. С марта мы видим уже достаточно устойчивый рост. На сегодняшний момент мы ожидаем рост экономики на 1,2%. Но вот данные I квартала говорят о том, что если тенденции сохранятся, то даже, наверное, побольше чуть-чуть увидим», — сказал министр.
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