Пушилин заявил, что Артемовск будет освобожден в ближайшее время
14:12 18.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Город Артемовск (украинское название — Бахмут) будет освобожден в ближайшее время, заявил в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин.
«В ближайшей перспективе я вижу освобождение данного населенного пункта, — сказал он журналистам, отвечая на вопрос ТАСС. — Дату пока назвать не могу, слишком много факторов».
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