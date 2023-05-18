Пушилин заявил, что Артемовск будет освобожден в ближайшее время

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Город Артемовск (украинское название — Бахмут) будет освобожден в ближайшее время, заявил в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин.

«В ближайшей перспективе я вижу освобождение данного населенного пункта, — сказал он журналистам, отвечая на вопрос ТАСС. — Дату пока назвать не могу, слишком много факторов».