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НОВОСТИ

Пушилин заявил, что Артемовск будет освобожден в ближайшее время

14:12 18.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Город Артемовск (украинское название — Бахмут) будет освобожден в ближайшее время, заявил в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин.

«В ближайшей перспективе я вижу освобождение данного населенного пункта, — сказал он журналистам, отвечая на вопрос ТАСС. — Дату пока назвать не могу, слишком много факторов».

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