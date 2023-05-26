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АСЕАН может воспользоваться борьбой великих держав для развития — экс-министр Индонезии

12:20 26.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший управляющий директор по развитию и партнерству Всемирного банка (ВБ) и экс-министр торговли Индонезии Мари Пангесту считает, что в условиях борьбы великих держав Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) имеет хорошие возможности для собственного развития. Об этом в пятницу сообщила газета «Стрэйтс таймс».

По ее данным, Пангесту считает, что при условии политики открытого регионализма АСЕАН сможет воспользоваться появившимися возможностями в условиях борьбы великих держав.

«Если вы не хотите, чтобы на вас давили либо со стороны Китая, либо со стороны США, или чтобы другие страны говорили вам, каким должен быть ваш региональный порядок, мы должны взять на себя ответственность за то, как смотреть на это (порядок в регионе — прим. ТАСС)», — приводит газета слова экс-министра.

Это значит, что АСЕАН не будет выбирать сторону США или Китая, подчеркивает газета. «Это сделает АСЕАН эпицентром роста и обеспечит потенциальный путь вперед, который сохранит открытый регионализм, но в то же время будет способствовать многосторонности», — заявила она.

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