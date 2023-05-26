Греф предложил унифицировать требования к бизнесу по льготным кредитам
12:48 26.05.2023
Требования к малому и среднему бизнесу по льготным кредитам нужно унифицировать. С таким предложением выступил глава Сбербанка Герман Греф в ходе форума "Опоры России", сообщает Прайм.
"Мы научились кредитовать малый бизнес не так давно. Сегодня у нас порядка 80% предприятий получают кредит за 2 минуты. Но если посмотреть в целом на Российскую Федерацию, только 8% предприятий имеют доступ к кредитованию. Порядка 80% кредитов — это не автоматизированная часть, это кредиты с господдержкой, их автоматизировать нереально. Разные ведомства принимают эти программы и они с абсолютно разными условиями", — рассказал Греф.
"Вся поддержка малому бизнесу сегодня крайне важна, но она очень сложна для реализации. Поэтому у нас предложение – серьезно посмотреть на это и унифицировать все меры поддержки", — добавил он.
По его словам, "Сбер" пару лет назад обсуждал с Минфином идею унификации мер поддержки для малого и среднего бизнеса в виде конструктора. "Для малого бизнеса мы этот конструктор сделали", — отметил Греф.
Сейчас в стране действует порядка 250 мер поддержки, и малые предприниматели зачастую не могут сориентироваться, "какие меры они могут использовать и куда обращаться, процедура сложные и так далее", обратил внимание глава "Сбера".
"Мне кажется, мы с вами дозрели до того, чтобы пересмотреть радикально эту ситуацию и унифицировать меры поддержки", — заключил Греф.
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