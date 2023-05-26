Россия не собирается применять ядерное оружие в связи с происходящим на Украине - Рябков
13:20 26.05.2023 Источник: Интерфакс
Россия не имеет планов по применению ядерного оружия в связи с ситуацией вокруг Украины, изменений в доктринальных подходах по этому вопросу не произошло, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Наши недруги, наши враги цинично спекулируют на этой ситуации, пытаясь приписать нам отсутствующие намерения применить в связи с происходящим на Украине ядерное оружие. Никаких изменений в нашем подходе к этому сложному и вызывающему тревогу у многих вопросу не произошло", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
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