Россия не собирается применять ядерное оружие в связи с происходящим на Украине - Рябков

13:20 Источник: Интерфакс

Россия не имеет планов по применению ядерного оружия в связи с ситуацией вокруг Украины, изменений в доктринальных подходах по этому вопросу не произошло, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Наши недруги, наши враги цинично спекулируют на этой ситуации, пытаясь приписать нам отсутствующие намерения применить в связи с происходящим на Украине ядерное оружие. Никаких изменений в нашем подходе к этому сложному и вызывающему тревогу у многих вопросу не произошло", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".