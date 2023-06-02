США намерены сохранять войска в Сирии и готовы их защищать — Белый дом

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты планируют сохранять свое военное присутствие в Сирии и готовы обеспечивать его защиту. Об этом заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

На его взгляд, американские войска находятся в Сирии для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). «Данная миссия сохраняет актуальность. И пока данная миссия сохраняет актуальность, наш верховный главнокомандующий будет держать в центре нашего внимания, в центре внимания наших войск противодействие этому (группировке ИГ — прим. ТАСС)», — сказал Кирби.

«Не могу говорить о том, что <…> другие действующие лица в регионе могут думать об этом присутствии, о том, что они могут попытаться предпринять. Мы все равно будем концентрировать на этом внимание. И это, кстати, включает в себя обеспечение надлежащей защиты нашего личного состава независимо от того, где он находится — в Ираке, Сирии или где бы то ни было еще в мире», — отметил представитель Белого дома. Он напомнил, что в сравнительно недавнем прошлом силы США в Сирии и Ираке «подвергались нападениям». «И мы отвечали. В некоторых случаях — очень быстро и очень-очень эффективно. Мы продолжим поступать таким образом», — подчеркнул сотрудник СНБ.