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Шойгу привел информацию по подрыву Каховской ГЭС и сбросу воды с Днепропетровской ГЭС

16:55 06.06.2023 Источник: Интерфакс

Украинская сторона совершила подрыв Каховской ГЭС для переброски сил с херсонского направления в район наступательных действий, на правом берегу Днепра ВСУ займут оборонительную позицию, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Не добившись успеха в наступательных действиях, с целью усиления своего потенциала, противник намерен перебросить подразделения и технику с херсонского направления в район своих наступательных действий, существенно ослабив таким образом свои позиции на херсонском направлении. Кстати, противник приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит о его намерении перейти здесь к обороне",- сказал Шойгу во вторник.

"С целью недопущения на этом участке фронта наступательных действий российской армии, киевский режим осуществил диверсионный, по сути, террористический акт, который привел к затоплению значительных территорий и будет иметь тяжелые и долговременные экологические последствия", - отметил министр.

"Кроме того, по имеющимся данным, значительно увеличен сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что ведет к еще большему затоплению территорий. Этот факт свидетельствует о заранее спланированной киевским режимом крупномасштабной диверсии", - сказал Шойгу

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