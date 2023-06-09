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Ведущие британские вузы были задействованы в разработке иранских беспилотников — СМИ

11:05 09.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одиннадцать ведущих вузов Великобритании, включая Кембриджский университет и Имперский колледж Лондона, были задействованы в разработке иранских беспилотников-камикадзе. Соответствующие выводы содержатся в расследовании британской газеты «Джуиш кроникл», опубликованном в четверг.

По ее данным, сотрудники престижных британских вузов подготовили по меньшей мере 16 научных исследований, которые использовались Ираном при создании беспилотников. В частности, исследователь из Имперского колледжа Лондона Ахмад Наджаран Хейрабади вместе с учеными из Технологического университета Шахруда и Мешхедского университета имени Фирдоуси работал над улучшением двигателей БПЛА, увеличением дальности, скорости и высоты их полета, в том числе для беспилотника «Шахед-136». Согласно изданию, эти научно-исследовательские работы финансировались Тегераном. Еще один вуз сотрудничал с иранскими партнерами при проведении испытаний новых систем управления реактивными двигателями.

Газета добавила, что другие британские ученые работали с Ираном в рамках исследований по использованию БПЛА в качестве мобильных базовых станций для расширения диапазона систем связи, а также при повышении стойкости корпуса беспилотников. В расследовании говорится, что специалисты из университета Крэнфилда, который ранее заключил соглашение о стратегическом партнерстве с ВВС Великобритании, сотрудничали с коллегами из Научно-технологического университета Ирана над улучшением турбореактивных двигателей для БПЛА. Часть из них работали вместе с учеными из иранских университетов, в отношении которых Великобритания, Евросоюз и США ввели санкции.

«Джуиш кроникл» напомнила, что в Великобритании действует запрет на экспорт в Иран военных технологий и технологий двойного назначения. Кроме того, Лондон запрещает оказывать «техническую помощь в разработке, производстве, сборке и тестировании» подпадающей под ограничения продукции. В свете появившейся информации теневой глава МИД Соединенного Королевства от оппозиционной Лейбористской партии Дэвид Лэмми призвал власти изучить приведенные факты на предмет возможных нарушений санкционного режима в отношении Тегерана.

Глава комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Алиша Кернс назвала «ужасными» сообщения о сотрудничестве в области военных исследований между вузами Великобритании и Ирана, добавив, что намерена обсудить эту тему с министром образования королевства Джиллиан Киган. Представитель британского правительства в свою очередь заявил, что Лондон «не приемлет виды сотрудничества, которые ставят под угрозу национальную безопасность».

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