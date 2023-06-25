По предварительным опросам на выборах в Греции лидирует партия «Новая демократия»
15:00 25.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его словам, экзитполы подтверждают результаты всех последних опросов общественного мнения, которые предсказывали победу НД. Предварительные данные опросов показывают, что НД набирает примерно 40 — 42,5% голосов, а главная оппозиционная партия Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс (СИРИЗА — ПА) экс-премьера Алексиса Ципраса — 17-19%. Источник отметил, что в течение дня данные могут изменяться. По различным оценкам, в парламент способны пройти от шести до восьми партий, преодолевших 3-процентный барьер.
НОВОСТИ
- 14:31 25.06.2023
- Мэр Собянин рассказал о развитии районов Печатники, Текстильщики и Южнопортовый
- 13:40 25.06.2023
- После резкого скачка цены на авиабилеты за границу пришли в норму
- 12:35 25.06.2023
- Украина призывает исключить РФС из ФИФА и УЕФА
- 12:25 25.06.2023
- ЧВК «Вагнер» в штатном порядке покидают территорию Воронежской области - власти
- 12:18 25.06.2023
- Будущие контрактники рассказали о своей мотивации отправиться в зону СВО
- 11:40 25.06.2023
- В Липецкой области нет масштабных разрушениях дорог и мостов - власти
- 11:30 25.06.2023
- В Белгородской области ПВО отразила атаку БПЛА
- 11:20 25.06.2023
- Штатная работа авто- и железнодорожных вокзалов в Ростовской области восстановлена
- 10:30 25.06.2023
- Ермак предложил провести «глобальный саммит мира» на Украине
- 10:10 25.06.2023
- В США в результате обрушения моста в реку упал поезд с опасными веществами - агентство
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать