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По предварительным опросам на выборах в Греции лидирует партия «Новая демократия»

15:00 25.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоцентристская партия «Новая демократия» (НД) во главе с экс-премьером Кириакосом Мицотакисом лидирует на проходящих в воскресенье выборах в парламент Греции. Об этом сообщил корр. ТАСС источник в одной из социологических компаний, опрашивающих граждан на выходе с избирательных участков.

По его словам, экзитполы подтверждают результаты всех последних опросов общественного мнения, которые предсказывали победу НД. Предварительные данные опросов показывают, что НД набирает примерно 40 — 42,5% голосов, а главная оппозиционная партия Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс (СИРИЗА — ПА) экс-премьера Алексиса Ципраса — 17-19%. Источник отметил, что в течение дня данные могут изменяться. По различным оценкам, в парламент способны пройти от шести до восьми партий, преодолевших 3-процентный барьер.

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