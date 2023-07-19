Мэр Собянин рассказал как благоустройство преобразило исторические набережные Москвы
11:37 19.07.2023
Модернизация центральных гранитных набережных Москвы сделала из популярным местом для прогулок и отдыха горожан. По словам мэра Сергея Собянина, набережные, которые давно были визитной карточкой мегаполиса, на старых фотографиях обычно запечатлены без людей. «Безлюдность» имела свои причины. Чтобы попасть на набережную, требовалось перейти широкую дорогу с интенсивным движением машин. И дальше человек оказывался внутри красивого, но малокомфортного пространства», – отметил мэр.
Однако сейчас ситуация иная - благоустройство позволило изменить судьбу исторических набережных. Краснопресненская набережная, Котельническая набережная, набережная Тараса Шевченко, Овчинниковская набережная, Озерковская набережная, Смоленская набережная, Ростовская набережная, Саввинская набережная, Новодевичья набережная теперь стали важными общественными пространствами, которые активно используются москвичами.
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