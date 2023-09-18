Кремль не дает справок о состоянии здоровья Рамзана Кадырова — Песков
16:12 18.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Состояние здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова не является вопросом Администрации президента РФ, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся в соцсетях информацию о якобы госпитализации Кадырова.
«Мы не располагаем какой-то информацией на этот счет. В любом случае администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья. Поэтому здесь нам нечего сказать», — пояснил представитель Кремля.
В ответ на уточняющий вопрос, был ли Кадыров в прошедшее воскресенье в Москве и встречался ли с Владимиром Путиным, Песков сказал: «Также мне нечего [сказать]. Никаких встреч с Путиным не было».
Ранее в СМИ появилась информация якобы об ухудшении состояния здоровья Рамзана Кадырова и его госпитализации в одну из больниц Москвы. При этом сам глава Чечни выложил видео с прогулки после появления таких слухов и посоветовал «всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок».
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