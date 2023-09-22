Киев днем нанес ракетный удар по Севастополю, ПВО РФ сбила пять ракет — МО РФ
15:12 22.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киевский режим днем нанес ракетный удар по Севастополю, в результате которого повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. Системы противовоздушной обороны РФ сбили пять ракет, сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня днем киевским режимом нанесен ракетный удар по городу Севастополю. В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота», — говорится в сообщении.
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