Киев днем нанес ракетный удар по Севастополю, ПВО РФ сбила пять ракет — МО РФ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим днем нанес ракетный удар по Севастополю, в результате которого повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. Системы противовоздушной обороны РФ сбили пять ракет, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня днем киевским режимом нанесен ракетный удар по городу Севастополю. В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота», — говорится в сообщении.