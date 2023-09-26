Глава ЕП рассчитывает что переговоры о приеме Украины в ЕС начнутся не позднее Рождества

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Европарламента (ЕП) Роберта Метсола ожидает, что переговоры о приеме Украины в Евросоюз начнутся до конца года. Об этом она заявила газете The Guardian.



Газета уточняет, что решение о начале диалога «остается за министрами ЕС, которые встретятся в декабре после оценки октябрьского отчета Еврокомиссии (ЕК) о готовности Украины» к таким переговорам.



По данным издания, Метсола рассчитывает на начало переговоров не позднее Рождества. «Ожидаю конкретного [положительного] результата, — отметила она. — Худшим сигналом в данной ситуации было бы то, что поставленные нами [Киеву] цели и сроки мы же сами и не выполняем».



Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила необходимость реформы фондов ЕС из-за предполагаемого расширения объединения. Спикер ЕП заявила, что «нынешняя экономическая модель, конечно, не сможет выжить при 32 или 33 [государствах-членах]». «Но сейчас именно тот момент, когда нам нужно поговорить об этом, и мы уже начали работу в Европарламенте», — сказала Метсола.



