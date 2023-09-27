Пятимесячная забастовка голливудских сценаристов закончилась
10:20 27.09.2023 Источник: Интерфакс
Руководство гильдии по итогам голосования поддержало достигнутое ранее предварительное трехлетнее соглашение с Альянсом производителей кино- и телефильмов (Alliance of Motion Picture and Television Producers, AMPTP).
Соглашение все еще должно быть одобрено на всеобщем голосовании членов профсоюза, которое пройдет в начале октября. Однако окончание забастовки означает, что сценаристы могут вернуться к работе немедленно. Это позволит возобновить съемки некоторых телепередач, в первую очередь вечерних ток-шоу.
Профсоюзу в ходе переговоров со студиями удалось добиться значительных успехов во всех ключевых сферах, включая размер заработной платы, гарантии занятости, размер штата сценаристов и контроль над искусственным интеллектом.
НОВОСТИ
- 10:30 27.09.2023
- Отопительный сезон в Москве сдвинется как минимум на неделю - Вильфанд
- 10:10 27.09.2023
- По мнению экспертов следующая крупная пандемия COVID возможна через 30 лет
- 09:30 27.09.2023
- Сентябрь станет самым сухим за всю историю метеорологических наблюдений в Москве
- 09:20 27.09.2023
- За последние годы госфинансирование туризма в РФ выросло в 14 раз - Чернышенко
- 09:10 27.09.2023
- С помощью специальной радиоволны сдались в плен около 10 тыс. бойцов ВСУ
- 21:49 26.09.2023
- Скандал с нацистом в канадском парламенте привел к отставке спикера
- 20:50 26.09.2023
- Для российских операторов, продающих туры в Белоруссию могут отменить НДС
- 18:41 26.09.2023
- Глава Минобразования Польши решил проверить, разыскивается ли Хунка за преступления против польского народа
- 18:30 26.09.2023
- Навального скоро переведут в колонию особого режима в соответствии с приговором суда
- 18:26 26.09.2023
- Санкт-Петербургская филармония при поддержке «Роснефти» открыла новый сезон
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать