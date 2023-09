Пятимесячная забастовка голливудских сценаристов закончилась

10:20 Источник: Интерфакс

Гильдия сценаристов Америки (Writers Guild of America, WGA, отраслевой профсоюз) объявила о завершении забастовки, продлившейся почти пять месяцев, пишет MarketWatch.



Руководство гильдии по итогам голосования поддержало достигнутое ранее предварительное трехлетнее соглашение с Альянсом производителей кино- и телефильмов (Alliance of Motion Picture and Television Producers, AMPTP).



Соглашение все еще должно быть одобрено на всеобщем голосовании членов профсоюза, которое пройдет в начале октября. Однако окончание забастовки означает, что сценаристы могут вернуться к работе немедленно. Это позволит возобновить съемки некоторых телепередач, в первую очередь вечерних ток-шоу.



Профсоюзу в ходе переговоров со студиями удалось добиться значительных успехов во всех ключевых сферах, включая размер заработной платы, гарантии занятости, размер штата сценаристов и контроль над искусственным интеллектом.