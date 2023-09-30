Венгрия считает недостаточным решение Украины о банке OTP и не одобрит ей военную помощь
18:30 30.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия считает недостаточным решение Украины о временном приостановлении статуса банка OTP как «международного спонсора войны» и поэтому по-прежнему не будет поддерживать предоставление Киеву военной помощи со стороны Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь венгерского министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Мате Пацолай.
«В связи с временным приостановлением Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК) Украины статуса банка OTP как „международного спонсора войны“ никаких существенных изменений не произошло. Позиция Венгрии ясна: до тех пор, пока OTP не будет исключен из этого списка, Венгрия не будет участвовать в дальнейшем финансировании Евросоюзом поставок вооружений на Украину», — заявил пресс-секретарь МИД информационному агентству MTI.
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