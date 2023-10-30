Число имеющих кредиты и займы россиян выросло к середине 2023 г. до 47 млн — ЦБ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число россиян, имеющих кредиты и займы, по состоянию на середину 2023 года увеличилось до 47 млн, сообщается в материалах Банка России. Регулятор отмечает рост закредитованности граждан.

«В первом полугодии 2023 года еще 2 млн граждан стали заемщиками, их общее число достигло 47 млн человек, показывают данные бюро кредитных историй», — сообщает регулятор.

По данным ЦБ, в основном растет число заемщиков, которые имеют три кредита и более (сейчас их 11,2 млн человек). «Это говорит о том, что рост кредитования сопровождается увеличением закредитованности граждан», — констатирует Банк России.