Британские разведывательные самолеты не передают данные Израилю — Минобороны

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведывательные самолеты RC-135 Rivet Joint ВВС Великобритании, выполняющие полеты на Ближнем Востоке, не передают данные Израилю. Об этом сообщил замглавы Минобороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.

«Rivet Joint не выполняет полеты с целью оказать помощь Израилю. Rivet Joint летает, чтобы фиксировать риски эскалации [конфликта] в регионе и информировать [о текущей ситуации] лиц, принимающих решения в Минобороны Великобритании», — заявил Хиппи, отвечая на вопрос депутата Палаты общин британского парламента от партии «Либеральные демократы» Ричарда Фурда.

После обострения палестино-израильского конфликта Великобритания направила два корабля вспомогательного флота в восточную часть Средиземного моря и начала выполнять разведывательные полеты над Израилем.