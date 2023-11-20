Британские разведывательные самолеты не передают данные Израилю — Минобороны
20:00 20.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разведывательные самолеты RC-135 Rivet Joint ВВС Великобритании, выполняющие полеты на Ближнем Востоке, не передают данные Израилю. Об этом сообщил замглавы Минобороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.
«Rivet Joint не выполняет полеты с целью оказать помощь Израилю. Rivet Joint летает, чтобы фиксировать риски эскалации [конфликта] в регионе и информировать [о текущей ситуации] лиц, принимающих решения в Минобороны Великобритании», — заявил Хиппи, отвечая на вопрос депутата Палаты общин британского парламента от партии «Либеральные демократы» Ричарда Фурда.
После обострения палестино-израильского конфликта Великобритания направила два корабля вспомогательного флота в восточную часть Средиземного моря и начала выполнять разведывательные полеты над Израилем.
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