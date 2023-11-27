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Депутат Рады от правящей партии потребовала наказания для высшего руководства ВСУ

13:20 27.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высшее командование Вооруженными силами Украины (ВСУ), в том числе главком Валерий Залужный, препятствует улучшению эффективности армии, но ни один генерал не понес за это наказание. Такое мнение выразила заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая.

«Независимой системы оценивания эффективности проведенных операций ВСУ нет, мои попытки ее ввести наталкивались на внутреннее сопротивление. Ни один генерал не наказан. Вопрос не в том, чтобы посадить, мы как раз сделали всем военнослужащим законодательно „боевой иммунитет“, а о том, что снимают десятки комбригов, но ни один генерал в результате служебного расследования не был понижен и тому подобное», — написала она в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам депутата, украинский генералитет «поделен на внутренние фракции» и является кастой, которая не пускает свежих людей. «Это то, что еще больше развилось за два года, когда военное руководство получило огромное состояние и власть. Это тот слон, которого мы не видим в том числе из страха, что наша зона комфорта столкнется с суровой реальностью», — подчеркнула Безуглая. По утверждению политика, Залужный в 2022 году заявлял о ненужности дронов. Безуглая также отметила, что ВСУ нужно менять, превращая их в «современную компанию».

«Если сформировать новую бригаду в абсолютном большинстве из новых мобилизованных людей, которые имели ограниченные возможности подготовки, а затем определить эту бригаду ключевой в наступлении на укрепленные позиции россиян, готовившихся год, то ожидаемым результатом будут погибшие, раненые и бежавшие от страха», — резюмировала депутат.

Накануне Безуглая заявляла, что Залужный должен уйти в отставку, поскольку у него отсутствует план боевых действий на следующий год.

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