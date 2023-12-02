РФ и Украина ведут тайные мирные переговоры на уровне военных — Херш
08:30 02.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва и Киев ведут тайные переговоры на уровне главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. С таким утверждением выступил в своей статье американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники в американской администрации, а также на американцев, знакомых с ситуацией в украинском правительстве.
«Движущей силой этих переговоров были не Вашингтон или Москва, не [президент США Джо] Байден или [президент РФ Владимир] Путин, а два высокопоставленных генерала, которые ведут войну, Валерий Герасимов от России и Валерий Залужный от Украины», — написал он в своем блоге в Substack.
Как указывает Херш со ссылкой на должностное лицо, в американской администрации «нет никаких вопросов», что к решению о переговорах Залужного подталкивали «ключевые американские фигуры».
Соглашение, как утверждает журналист, предполагает, что Крым останется российским, на освобожденных территориях, вошедших в состав России, пройдут президентские выборы.
Вместе с тем Россия, по мнению Херша, не будет препятствовать вступлению Украины в НАТО, однако при условии, что «войск НАТО не будет на украинской земле». Помимо этого, Североатлантическому альянсу будет запрещено размещать на Украине наступательные вооружения.
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