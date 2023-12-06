Глава Минобороны Украины утверждает, что у Киева есть план действий на 2024 год
13:05 06.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина подготовила план боевых действий на 2024 год. С таким утверждением выступил глава Минобороны страны Рустем Умеров.
«У нас есть план на 2024 год», — сказал он в эфире телеканала Fox News.
Умеров добавил, что задачи на следующий год определены, но не стал уточнять, в чем они заключаются. «У нас есть военные цели на 2024 год. Оборонное планирование предусматривает оборонительные операции, контрнаступательные и наступательные операции», — добавил он в ответ на замечание ведущего о том, что украинским войскам не удалось продвинуться вперед с начала лета, несмотря на все их попытки перейти в контрнаступление.
Министр обороны Украины также не смог прокомментировать недавнюю статью в газете The Washington Post, где шла речь о разногласиях между Киевом и Вашингтоном из-за провала контрнаступления, а также о взаимных обвинениях в адрес друг друга. В ответ на замечание ведущего о том, что США и Украина могли недооценить Россию, Умеров вновь вернулся к рассказу о планах на 2024 год. «На этой стадии важно, чтобы мы были частью НАТО. Мы хотим говорить на одном языке. Наши подсчеты на следующий год: в сферах поставок, планирования — [все будет] делаться по стандартам НАТО. Так что мы будем говорить, как я уже сказал, на одном языке. Различий [между Украиной и Западом] не будет», — сказал он.
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