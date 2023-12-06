Страны G7 собираются бороться с попытками Китая незаконно получать технологии и с обходом санкций против РФ

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государства Группы семи (G7) будут противостоять попыткам Китая незаконно получить технологии. Об этом говорится в совместном заявлении стран «семерки», распространенном по итогам виртуальной встречи лидеров G7.

«Мы будем бороться с такими пагубными практиками [Китая], как незаконный трансфер технологий или раскрытие информации», — сказано в документе.

Лидеры стран Группы семи (G7) обязались ужесточить санкции за обход введенного год назад Западом ценового потолка на российскую нефть, в том числе путем введения санкций против тех, кто якобы помогает обходить ограничения. Об этом говорится в совместном заявлении стран «семерки», распространенном по итогам виртуальной встречи лидеров G7.

«Мы обязуемся ужесточить соблюдение и исполнение политики ограничения цен на российскую нефть, в том числе путем введения санкций в отношении лиц, занимающихся обманными действиями, а также путем обновления наших правил и положений по мере необходимости», — говорится в заявлении.