Безработные россияне смогут брать подработки без потери пособия — Минтруд
13:05 08.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новая редакция закона «О занятости населения в РФ» позволит официально безработным россиянам брать краткосрочные подработки без потери пособия по безработице. Об этом сообщила замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.
«Важный момент, что появляется новшество, у нас такого никогда не было. Во время того, как ты находишься в периоде безработицы, ты имеешь право взять недолгую подработку. Если раньше ты устраивался на какие-то разовые работы, то тебя сразу снимали с учета. Сейчас до пяти рабочих дней на основании договора ГПХ ты можешь работать, и службы занятости не имеет право тебя снять с пособия», — сказала она на круглом столе в «Российской газете», посвященном новой редакции закона «О занятости населения РФ».
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