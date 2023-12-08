Безработные россияне смогут брать подработки без потери пособия — Минтруд

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая редакция закона «О занятости населения в РФ» позволит официально безработным россиянам брать краткосрочные подработки без потери пособия по безработице. Об этом сообщила замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

«Важный момент, что появляется новшество, у нас такого никогда не было. Во время того, как ты находишься в периоде безработицы, ты имеешь право взять недолгую подработку. Если раньше ты устраивался на какие-то разовые работы, то тебя сразу снимали с учета. Сейчас до пяти рабочих дней на основании договора ГПХ ты можешь работать, и службы занятости не имеет право тебя снять с пособия», — сказала она на круглом столе в «Российской газете», посвященном новой редакции закона «О занятости населения РФ».