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НОВОСТИ

Сейм Польши проголосовал против вотума доверия правительству Моравецкого

19:20 11.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты польского Сейма (нижней палаты парламента) не проголосовали за вотум доверия правительству премьер-министра Матеуша Моравецкого. Об этом сообщает польская Gazeta Wyborcza.

По ее информации, за вотум доверия выступил 190 законодатель, против — 266. Как и ожидалось, кабинет Моравецкого поддержали депутаты бывшей правящей партии «Право и справедливость» (ПиС), а отказали ему в доверии законодатели от оппозиционной коалиции, располагающей в Сейме после выборов 15 октября парламентским большинством.

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