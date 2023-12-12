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Конфискация автомобиля за повторную нетрезвую езду обязательна — Пленум ВС РФ

12:05 12.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфискация автомобиля при повторном управлении в состоянии опьянения (ст. 264.1 УК РФ) подлежит обязательному применению. Это разъяснил Пленум Верховного суда России в подготовленном дополнении в постановление 2018 года «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве».

«Судам следует иметь в виду, что <…> конфискация имущества, в том числе транспортного средства, <…> подлежит обязательному применению при наличии оснований и соблюдении условий, предусмотренных нормами главы 15.1 (конфискация имущества) УК РФ», — говорится в подготовленном разъяснении Пленума Верховного суда.

Конфискация транспортного средства за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения либо отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения (ст. 264.1 УК РФ), за превышение скорости свыше 60 км/ч или выезд на полосу встречного движения лицом, ранее лишенным права управления (ст. 264.2 УК РФ), а также за управление автомобилем лицом, ранее лишенным водительских прав за причинение тяжкого вреда здоровью или гибели потерпевшего (ст. 264.3 УК РФ), была введена в Уголовный кодекс РФ в июле прошлого года. Как отмечается в разъяснении пленума, транспортное средство в этих случаях подлежит конфискации, если оно принадлежит обвиняемому, в том числе если находится в общей собственности обвиняемого и других лиц, например, в совместной собственности супругов.

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