Сейм Польши проголосовал за вотум доверия правительству Дональда Туска

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты польского Сейма (нижней палаты парламента) проголосовали за вотум доверия правительству премьер-министра Дональда Туска. Об этом сообщает польская Gazeta Wyborcza.

По ее информации, за вотум доверия выступили 248 законодателей, против — 201. Кабинет Туска поддержали все парламентарии из коалиции «Гражданской коалиции», «Левых» и «Третьего пути», против проголосовали депутаты, представляющие бывшую правящую партию «Право и справедливость» и ультраправое объединение «Конфедерация».