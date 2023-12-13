Сейм Польши проголосовал за вотум доверия правительству Дональда Туска
09:00 13.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты польского Сейма (нижней палаты парламента) проголосовали за вотум доверия правительству премьер-министра Дональда Туска. Об этом сообщает польская Gazeta Wyborcza.
По ее информации, за вотум доверия выступили 248 законодателей, против — 201. Кабинет Туска поддержали все парламентарии из коалиции «Гражданской коалиции», «Левых» и «Третьего пути», против проголосовали депутаты, представляющие бывшую правящую партию «Право и справедливость» и ультраправое объединение «Конфедерация».
НОВОСТИ
- 09:32 13.12.2023
- Подозреваемый в попытке теракта в военкомате Новосибирска задержан
- 09:20 13.12.2023
- В Киеве прозвучали взрывы, объявлена воздушная тревога
- 09:05 13.12.2023
- Байден предложил республиканцам компромисс по охране границы США и помощи Киеву
- 22:35 12.12.2023
- Армия Израиля пустила морскую воду в подземные тоннели под сектором Газа
- 21:50 12.12.2023
- Минобороны Украины не планирует перестановок в командовании ВСУ
- 21:40 12.12.2023
- В ближайшие дни в Москве будет идти снег. Город заметет и завьюжит - Вильфанд
- 20:33 12.12.2023
- Сбер назвал имена трех новых лауреатов своей Научной премии
- 20:20 12.12.2023
- Италия, «на пользу Украине», предложила не пересматривать бюджет ЕС
- 19:00 12.12.2023
- Еврокомиссия приняля директиву об иноагентах – «Пакет защиты демократии»
- 18:45 12.12.2023
- Совет ЕС решил сажать в тюрьму на срок до 5 лет за обход антироссийских санкций
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать