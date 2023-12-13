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Сейм Польши проголосовал за вотум доверия правительству Дональда Туска

09:00 13.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты польского Сейма (нижней палаты парламента) проголосовали за вотум доверия правительству премьер-министра Дональда Туска. Об этом сообщает польская Gazeta Wyborcza.

По ее информации, за вотум доверия выступили 248 законодателей, против — 201. Кабинет Туска поддержали все парламентарии из коалиции «Гражданской коалиции», «Левых» и «Третьего пути», против проголосовали депутаты, представляющие бывшую правящую партию «Право и справедливость» и ультраправое объединение «Конфедерация».

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