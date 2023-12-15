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НОВОСТИ

Накануне Нового года Сбер повышает ставки по вкладам

11:15 15.12.2023

С 15 декабря Сбер повысил ставки по популярным среди клиентов вкладам линейки «Лучший », а также по линейкам СберВкладов и Управляй. Повышение ставок составило от 0,8 до 1,68 п.п. в зависимости от вклада.

Максимальная ставка по депозитам на полгода теперь составит 16 годовых на 6 месяцев, а в премиальном сегменте – 16,5% годовых. По многим вкладам действуют повышенные ставки для подписчиков СберПрайм+ и зарплатных клиентов банка и держателей премиальных пакетов услуг.

Кроме того, с 14 декабря Сбер повысил ставки по счету «Ежедневный » и Накопительный счет Премьер до 14 годовых на первые два месяца для клиентов, кто ранее не открывал данные счета. По счетам Накопительный счет Лидер – до 15% годовых. Для клиентов, которые ранее открыли данные счета, ставка также будет увеличена на 2%.

В преддверии Нового года Сбер уже второй раз в течение недели повышает ставки по сберегательным продуктам, отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

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