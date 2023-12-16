Израильские власти злы на Байдена и считают его поддержку недостаточной — Херш

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль зол на президента США Джо Байдена и считает, что Вашингтон должен в том числе поддерживать действия еврейского государства на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил в своем блоге в Substack американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.

«Американский чиновник сказал мне, что стоящие во главе израильского правительства злы на Байдена и считают, что он должен был сказать [Израилю], что [США] с ним во всем», — пишет Херш. Он поясняет, что еврейское государство недовольно тем, что Вашингтон критикует расширение израильских поселений и всплеск насилия на Западном берегу реки Иордан.

«Большая проблема в отношениях администрации Байдена и правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху — это не война с ХАМАС, а конфликт правительства Нетаньяху с палестинской администрацией <…>. В Вашингтоне вызывает тревогу постоянно растущее насилие [на Западном берегу реки Иордан] в отношении палестинского населения со стороны израильских поселенцев, которых открыто поддерживают Армия обороны Израиля и экстремисты, преобладающие в политическом секторе страны», — заявил журналист.

Источник в американской администрации также сообщил ему, что «главный вопрос, которым задаются сейчас американские аналитики в сфере разведки», заключается в том, «начнется ли на Ближнем Востоке региональная война, если правительство Нетаньяху продолжит игнорировать нарастающий кризис на Западном берегу».