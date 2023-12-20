Крымский курорт Сбера Mriya Resort & SPA презентовал вектор развития до 2035 года

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На территории премиального курорта Mriya Resort & SPA в Республике Крым 18 декабря состоялся масштабный форум индустрии гостеприимства Open Mriya. Для участия в мероприятии приехали более 500 представителей крупных компаний, туристических агентств и лидеров event-индустрии, которым презентовали вектор развития курорта до 2035 года, а также ключевые проекты на 2024 год.

Целью проведения Open Mriya является развитие курортного потенциала региона, презентация туристических и рекреационных возможностей Крыма и Mriya Resort & SPA. Мероприятие стало отправной точкой для реализации планов и проектов «Mriya X», которые будут приурочены к десятилетию курорта.

Курорт презентовал ряд крупных проектов в честь празднования десятилетия под общим названием «Mriya X». В 2024 году планируется провести более 100 мероприятий, среди самых масштабных – мероприятие для выпускников Крыма «Лавандовые паруса», «Зеленый марафон», открытие новых архитектурных объектов на территории Республики Крым, а в августе состоится грандиозное празднование Дня рождения курорта с насыщенной событийной программой и звездами российской эстрады.

За время работы курорт прошел большой путь, превратившись в масштабный комплекс, в котором реализованы не имеющие аналогов инфраструктурные проекты. Свою историю и путь развития курорт покажет в документальном фильме и выпустит книгу о гостеприимстве, релиз которых запланирован на август 2024 года.

Генеральный директор курорта Самвел Саруханян анонсировал расширение территории и создание новых инфраструктурных объектов. Уже в 2024 году будет разработана концепция создания и развития винного и горного кластера, а также закладка капсул нового отеля, конгресс-холла, парка развлечений и природного парка. В августе состоится открытие въездной группы – стелы, которая станет новым архитектурным объектом культурного наследия федерального и регионального значения. Новые объекты внесут вклад в развитие инфраструктуры региона и станут точкой притяжения гостей полуострова.

Также к десятилетию курорта гостей ждет обновление номерного фонда. Уже в апреле 2024 года будет доступен первый блок номеров в новом дизайнерском исполнении. Номера будут оснащены высококачественной мебелью из самых трендовых материалов, в них сохранена аутентичность Крыма с добавлением в дизайн интерьера крымской яшмы и мрамора. Обновление номерного фонда учитывает принципы человекоцентричности и направлено на обеспечение максимальной удовлетворенности проживанием. Кроме эстетики и исключительного удобства, курорт поставил перед собой цель усовершенствовать номера в плане технологичности.

В рамках новой стратегии курорт разделяет ценности Сбера и переход к концепции человекоцентричности, так как это соответствует вектору развития и философии курорта. Принцип человекоцентричности в индустрии гостеприимства выражается в стремлении создать наилучший опыт для каждого гостя, учитывая его индивидуальные потребности и предпочтения. Mriya Resort & SPA придает особое значение персонализации обслуживания, стремясь предоставить незабываемый отдых для каждого гостя.