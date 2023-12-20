За последнюю неделю куриные яйца в России подорожали на 4,6% - Росстат

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость куриных яиц в России с 12 по 18 декабря 2023 года выросла на 4,6%, в то же время мясо кур подешевело на 0,6%, следует из данных Росстата.

Кроме того, увеличились цены на мясные консервы для детского питания — на 0,6%, сосиски и сардельки — на 0,5%, колбасы, мороженую рыбу, сливочное масло, сметану, фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,4%, говядину, баранину и рис — на 0,3%, пастеризованное молоко, творог, сухие молочные смеси для детского питания, твердые, полутвердые и мягкие сыры, ржаной хлеб, вермишель, печенье, поваренную соль, обеды в столовой, кафе и закусочной (кроме столовой в организации) — на 0,2%, свинину, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, макаронные изделия — на 0,1%.

При этом подешевели: сахар — на 0,5%, пшено и гречневая крупа — на 0,3%, пшеничная мука — на 0,2%, овощные консервы для детского питания и маргарин — на 0,1%.