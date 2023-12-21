Кирби ушел от комментария информации NYT по поводу использования российских активов
22:40 21.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты обсуждают с партнерами возможную роль РФ в вопросе восстановления Украины. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он подчеркнул, что не будет комментировать данные газеты The New York Times о том, что администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для помощи Украине. «Но если говорить в общем, то мы обсуждали со многими нашими союзниками и партнерами то, какую роль Россия должна сыграть по окончании конфликта в вопросе реструктуризации, восстановления Украины в долгосрочной перспективе», — заявил Кирби. По его словам, «пока слишком рано говорить» о возможности использования в этих целях замороженных российских активов.
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