В Самаре человек погиб при взрыве газа в многоэтажке

12:32 Источник: Интерфакс

Следователи в Самаре начали проверку по факту гибели человека после взрыва газа в многоквартирном доме.

"Сегодня, в одной из квартир многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Советской в Кировском районе города Самары, произошло возгорание, предположительно, из-за хлопка бытового газа. По первоначальным данным, погиб один человек", - сообщается в телеграм-канале регионального управления СК России в четверг.

По данному факту следователи инициировали проверку.