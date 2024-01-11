В Самаре человек погиб при взрыве газа в многоэтажке
12:32 11.01.2024 Источник: Интерфакс
Следователи в Самаре начали проверку по факту гибели человека после взрыва газа в многоквартирном доме.
"Сегодня, в одной из квартир многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Советской в Кировском районе города Самары, произошло возгорание, предположительно, из-за хлопка бытового газа. По первоначальным данным, погиб один человек", - сообщается в телеграм-канале регионального управления СК России в четверг.
По данному факту следователи инициировали проверку.
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