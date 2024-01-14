Венгрия, Сербия и Словения решили создать элетроэнергетическую биржу

21:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совместная биржа Венгрии, Сербии и Словении для торговли электроэнергией в Центральной Европе начнет работу до середины нынешнего года. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Словенские, сербские и венгерские корпоративные и технические решения приняты, и после одобрения правительствами совместная электроэнергетическая биржа трех стран может начать работу в первой половине этого года, что значительно повысит энергетическую безопасность всего региона», — отметил глава МИД.