0
0
35
НОВОСТИ

Венгрия, Сербия и Словения решили создать элетроэнергетическую биржу

21:35 13.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совместная биржа Венгрии, Сербии и Словении для торговли электроэнергией в Центральной Европе начнет работу до середины нынешнего года. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Словенские, сербские и венгерские корпоративные и технические решения приняты, и после одобрения правительствами совместная электроэнергетическая биржа трех стран может начать работу в первой половине этого года, что значительно повысит энергетическую безопасность всего региона», — отметил глава МИД.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

23:45 13.01.2024
Израиль намерен «прикрыть дыру» на границе Газы с Египтом
0
116
23:31 13.01.2024
Ранним утром 14 февраля температура воздуха в Москве может опуститься до -30С - Вильфанд
0
116
18:30 13.01.2024
Израиль уведомил Каир о военной операции в Газе вдоль границы с Египтом - WSJ
0
469
18:00 13.01.2024
По итогам выборов на Тайване, правящая партия в парламенте потеряет большинство
0
535
17:30 13.01.2024
Ряд ведомств США получил из Белого дома предупреждение о возможном «шатдауне» - СМИ
0
488
17:28 13.01.2024
Воронежская область будет развивать технологии искусственного интеллекта с помощью Сбера
0
444
16:23 13.01.2024
Избранный глава администрации Тайваня: Мы желаем вести диалог с Китаем
0
577
15:50 13.01.2024
Выборы в Тайване: Оппозиция признала поражение
0
560
15:15 13.01.2024
ВМС Британии не хватает моряков для отправки авианосной группы в Красное море - СМИ
0
506
14:00 13.01.2024
ВС РФ поразили объекты ОПК Украины гиперзвуковыми «Кинжалами» - Минобороны
0
630

Возврат к списку