Венгрия, Сербия и Словения решили создать элетроэнергетическую биржу
21:35 13.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совместная биржа Венгрии, Сербии и Словении для торговли электроэнергией в Центральной Европе начнет работу до середины нынешнего года. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«Словенские, сербские и венгерские корпоративные и технические решения приняты, и после одобрения правительствами совместная электроэнергетическая биржа трех стран может начать работу в первой половине этого года, что значительно повысит энергетическую безопасность всего региона», — отметил глава МИД.
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