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Более четверти россиян заявили, что могут не заходить в интернет максимум один день

14:00 15.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более четверти россиян могут отказаться от использования интернета в личных целях максимум на один день, 4% ощущают тревогу без доступа в сеть уже спустя час. Об этом свидетельствует опрос медиахолдинга Rambler&Co, посвященный тому, как в 2023 году россияне распределяли личное время в интернете.

«Чуть больше половины (53%) опрошенных россиян заявили, что не могут представить свою жизнь без использования интернета. 47% не против перерывов и „детокса“ от гаджетов. При этом 46% утверждают, что смогут легко обойтись без выхода в онлайн неограниченное количество времени. Для 27% максимум воздержания — один день», — говорится в результатах исследования.

При этом 14% респондентов также признаются, что не могут обойтись без использования интернета больше нескольких часов, 9% могут прожить без интернета неделю, а 4% заявили, что уже спустя час ощущают тревогу.

Для 28% россиян дневная норма времени в сети в 2023 году была 2-3 часа, 23% проводили в сети в среднем 1-2 часа. Также 18% проводили в интернете по 4-6 часов, 13% — более 6 часов. Каждый десятый утверждает, что его браузер был открыт целый день, а 8% ограничивали себя одним часом в сети.

Опрос также показал, что 38% респондентов заходят в интернет сразу после пробуждения, 24% — за завтраком, 17% — по дороге на работу. Еще 21% используют интернет в личных целях только вечером.

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