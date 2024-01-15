Более четверти россиян заявили, что могут не заходить в интернет максимум один день
14:00 15.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более четверти россиян могут отказаться от использования интернета в личных целях максимум на один день, 4% ощущают тревогу без доступа в сеть уже спустя час. Об этом свидетельствует опрос медиахолдинга Rambler&Co, посвященный тому, как в 2023 году россияне распределяли личное время в интернете.
«Чуть больше половины (53%) опрошенных россиян заявили, что не могут представить свою жизнь без использования интернета. 47% не против перерывов и „детокса“ от гаджетов. При этом 46% утверждают, что смогут легко обойтись без выхода в онлайн неограниченное количество времени. Для 27% максимум воздержания — один день», — говорится в результатах исследования.
При этом 14% респондентов также признаются, что не могут обойтись без использования интернета больше нескольких часов, 9% могут прожить без интернета неделю, а 4% заявили, что уже спустя час ощущают тревогу.
Для 28% россиян дневная норма времени в сети в 2023 году была 2-3 часа, 23% проводили в сети в среднем 1-2 часа. Также 18% проводили в интернете по 4-6 часов, 13% — более 6 часов. Каждый десятый утверждает, что его браузер был открыт целый день, а 8% ограничивали себя одним часом в сети.
Опрос также показал, что 38% респондентов заходят в интернет сразу после пробуждения, 24% — за завтраком, 17% — по дороге на работу. Еще 21% используют интернет в личных целях только вечером.
НОВОСТИ
- 13:00 15.01.2024
- У Кремля нет информации о том, чтобы ВСУ сбивали самолеты ВС РФ — Песков
- 12:20 15.01.2024
- Все высокоточное оружие, которое есть у ВСУ, западного производства, признали в ГУР
- 09:20 15.01.2024
- КНДР испытала твердотопливную ракету с гиперзвуковой боеголовкой — ЦТАК
- 09:00 15.01.2024
- ПВО РФ сбила 3 ракеты «Точка-У» ВСУ над Курской областью — Минобороны
- 09:00 14.01.2024
- После ударов коалиции, военный потенциал хуситов пострадал не более, чем на треть - NYT
- 23:45 13.01.2024
- Израиль намерен «прикрыть дыру» на границе Газы с Египтом
- 18:30 13.01.2024
- Израиль уведомил Каир о военной операции в Газе вдоль границы с Египтом - WSJ
- 15:15 13.01.2024
- ВМС Британии не хватает моряков для отправки авианосной группы в Красное море - СМИ
- 14:00 13.01.2024
- ВС РФ поразили объекты ОПК Украины гиперзвуковыми «Кинжалами» - Минобороны
- 09:31 13.01.2024
- Авианосец ВМС США Carney нанес новый удары крылатыми ракетами по целям в Йемене
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать