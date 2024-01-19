Приднестровье увеличило товарооборот с ЕС после закрытия границы с Украиной

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС укрепил позиции в качестве главного торгового партнера Приднестровья в 2023 году на фоне решения властей Украины закрыть границу с непризнанной республикой.

Согласно данным Бюро по реинтеграции правительства Молдавии, доля страны ЕС в экспорте товаров из Приднестровья в 2023 году выросла на 3,3 процентных пункта, до 70,48%, а импорта — на 5,8 процентных пункта, до 55,99%. Крупнейшими импортерами продукции из Приднестровья среди стран ЕС были Румыния, Польша, Германия, Словакия и Болгария. Традиционно туда поставляется продукция металлургической, текстильной промышленности и продовольствие.

С начала года власти Молдавии начали взимать пошлины с товаров, следующих в Приднестровье через территорию республики. Однако, как заверил вице-премьер Молдавии Олег Серебрян, эти сборы не распространяются на страны, с которыми у Молдавии подписаны договора о свободной торговле. Среди них он назвал ЕС, СНГ, Турцию и ряд других. Вместе с тем президент Приднестровья Вадим Красносельский обвинил Кишинев в давлении. По его словам, ущерб приднестровских компаний составит десятки миллионов долларов в год, а ограничения отразятся на ценах внутри республики и других экономических показателях.