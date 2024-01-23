Более 500 тыс. афганских иммигрантов с сентября вернулись на родину из Пакистана

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше полумиллиона афганских иммигрантов с сентября вернулись на родину из Пакистана. Об этом сообщила в понедельник Международная организация по миграции (МОМ).

«В период с 15 сентября 2023 года по настоящее время 500 200 иммигрантов вернулись в Афганистан из Пакистана через пограничные пункты на границе между двумя странами. Число афганских беженцев, покинувших Пакистан через эти пограничные пункты, постоянно снижается, но остается высоким», — говорится в сообщении МОМ.

Некоторым афганцам, вынужденным покинуть Пакистан, на родине может грозить преследование, арест и жестокое обращение, отметила организация.