Более 500 тыс. афганских иммигрантов с сентября вернулись на родину из Пакистана
12:20 23.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше полумиллиона афганских иммигрантов с сентября вернулись на родину из Пакистана. Об этом сообщила в понедельник Международная организация по миграции (МОМ).
«В период с 15 сентября 2023 года по настоящее время 500 200 иммигрантов вернулись в Афганистан из Пакистана через пограничные пункты на границе между двумя странами. Число афганских беженцев, покинувших Пакистан через эти пограничные пункты, постоянно снижается, но остается высоким», — говорится в сообщении МОМ.
Некоторым афганцам, вынужденным покинуть Пакистан, на родине может грозить преследование, арест и жестокое обращение, отметила организация.
НОВОСТИ
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:15 23.01.2024
- Росстат считает инфляцию в ценах на говядину последние 30 лет
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 12:00 23.01.2024
- В ЕС признали отсутствие новых крупных целей для введения антироссийских санкций — Politico
- 11:32 23.01.2024
- В Курганской области волк загрыз женщину
- 11:20 23.01.2024
- Путин подписал указ, закрепляющий единый статус многодетной семьи
- 11:05 23.01.2024
- Генпрокурор Техаса заявил, что Верховный суд способствует иностранному вторжению в США
- 11:00 23.01.2024
- ВС Польши подняли в воздух самолеты из-за якобы активности дальней авиации РФ
- 10:32 23.01.2024
- Курс доллара на Московской бирже снизился до 87,73 руб., евро вырос до 95,85 руб.
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать