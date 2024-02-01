На Канарах складывается сложная ситуация с нелегальной миграцией

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 7,3 тыс. нелегальных мигрантов прибыли в январе текущего года на испанские Канарские острова. Об этом сообщило МВД королевства.

По его информации, этот показатель на 1 184,5% выше цифры, зафиксированной в первый месяц 2023 года. Всего с начала года в Испанию смогли попасть около 8 тыс. мигрантов по сравнению с 1,3 тыс. годом ранее.

Ситуация с нелегалами на Канарах обострилась в прошлом году, по итогам которого на архипелаг прибыли 39,9 тыс. мигрантов. Это число на 154,5% больше показателя 2022 года.