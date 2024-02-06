Сбер назвал сумму раскрытия счетов эскроу

13:18

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на конференции банка для застройщиков «Время изменений: вызовы-2024» назвал сумму раскрытия счетов эскроу. С начала работы банка с такой схемой финансирования строительных проектов сумму раскрытых счетов эскроу составила 3,6 трлн руб.

«Проекты, строящиеся по 214-ФЗ, сдаются. И наверное, самое важное наблюдение, что строить стали быстрее, строить стали в бюджете», – отметил Анатолий Попов. Согласно его презентации, девелопмент жилья занимает значительную долю в портфеле Сбера и остается драйвером экономики. Доля составляет почти 21%.