В Швеции прогнозируют рекордно высокую за 10 лет безработицу

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Безработица в Швеции в этом году обещает быть рекордно высокой за последнее десятилетие — на уровне 40 тыс. человек, или 8,2% трудоспособного населения. Об этом прогнозе правительства на пресс-конференции сообщил министр занятости и интеграции Йохан Персон.

«Безработица будет самой высокой за последние десять лет, исключая пандемию», — пояснил он. По уровню безработицы Швеция занимает сейчас третье место в Евросоюзе.

По мнению Персона, наметившийся рост объясняется провалами в интеграционной политике. «Среди граждан иностранного происхождения безработица составляет 15,9%, почти вдвое больше, чем в целом по стране», — отметил политик.