В Швеции прогнозируют рекордно высокую за 10 лет безработицу
17:00 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Безработица в Швеции в этом году обещает быть рекордно высокой за последнее десятилетие — на уровне 40 тыс. человек, или 8,2% трудоспособного населения. Об этом прогнозе правительства на пресс-конференции сообщил министр занятости и интеграции Йохан Персон.
«Безработица будет самой высокой за последние десять лет, исключая пандемию», — пояснил он. По уровню безработицы Швеция занимает сейчас третье место в Евросоюзе.
По мнению Персона, наметившийся рост объясняется провалами в интеграционной политике. «Среди граждан иностранного происхождения безработица составляет 15,9%, почти вдвое больше, чем в целом по стране», — отметил политик.
НОВОСТИ
- 16:32 06.02.2024
- Мишель «шокирован» заявлениями о том, что Крым и Луганск останутся в составе РФ
- 16:12 06.02.2024
- Швеция не смогла установить подозреваемых во взрывах на «Северных потоках» — СМИ
- 16:00 06.02.2024
- Выпуск промышленной продукции в Эстонии снизился на 10,5% в 2023 году
- 15:32 06.02.2024
- Москвичам рассказали о новых поощрениях в рамках «Миллиона призов»
- 15:32 06.02.2024
- ЕС намерен сделать ВС Украины частью собственных военных возможностей
- 15:22 06.02.2024
- Ипотечный портфель Сбера превысил 10 триллионов рублей
- 15:12 06.02.2024
- Евродепутаты просят применить к Израилю на «Евровидении» те же стандарты, что к РФ
- 15:00 06.02.2024
- РФ с интересом ожидает результатов расследования диверсии на «Северных потоках» — Песков
- 14:37 06.02.2024
- Сбер возобновит прием заявок на IT-ипотеку после увеличения лимитов по госпрограмме
- 14:32 06.02.2024
- Более 62% преступлений в РФ за последние 4 года были доказаны с помощью записей с камер
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать