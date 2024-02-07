Исследование СберПраво и Rambler&Co: по каким вопросам россияне чаще всего обращались к юристам

12:25

Юридический онлайн-сервис СберПраво и аналитики медиахолдинга Rambler&Co провели совместное исследование о качестве юридических услуг. Согласно результатам, к юристам для решения своих вопросов в 2023 обращались 24% опрошенных, что немного меньше, чем в 2022 году (31%). При этом 10% воспользовались услугой только один раз, 9% – более двух раз, а 5% – на регулярной основе.

Среди тех, кто воспользовался услугами юристов, 73% остались довольны результатом, а 27% качество услуг не устроило.

Большинству респондентов юрист требовался, чтобы решить проблемы, связанные с взысканием денежных средств (16%), на втором месте оказались вопросы недвижимости и другого имущества (11%), а замыкают тройку вопросы защиты прав потребителей (10%). Остальные поводы распределились следующим образом: жилищные (7%) и трудовые вопросы (5%), автомобильные (4%), налоговые (4%) и семейные (3%) споры, а также банкротство (1%). При этом 39% опрошенных указали другие причины.

Более половины респондентов (55%) ищут юристов по рекомендациям друзей и знакомых. Поиску в интернете отдают предпочтение 15%, используют специализированные онлайн-сервисы – 5%, доверяют рекламе в медиа – 3%, а ищут специалистов в социальных сетях – 1%. Не знают, где их искать – 21%.

Самое главное при выборе юриста для 32% опрошенных – это опыт. Специализация на конкретной области права важна 27%, положительные отзывы – 23%. Наличие статуса адвоката имеет значение для 5%, на образование смотрят только 1% респондентов. Низкая стоимость услуг интересует 11% россиян, которые считают, «чем дешевле, тем лучше». В том, что хороший специалист всегда стоит дорого, уверены лишь 1% опрошенных, готовые выбрать профессионала с высокой стоимостью услуг.

Самая востребованная юридическая услуга у россиян – по-прежнему консультация. В прошлом году за ней обращались 45% участников опроса, в 2022 году таких было 48%. Стала популярнее услуга представительства в суде – 28% в 2023 году (против 19% в 2022 году). За подготовкой документов в 2023 обращались 21%, в 2022 – 19%, привлекали юриста к переговорам 6% и 5% соответственно.

В опросе приняли участие более 25 000 респондентов (мужчин – 55%, женщин – 45%) в возрасте от 18 до 55+ лет.

Статистика сервиса СберПраво подтверждает востребованность консультаций и других досудебных услуг. Поэтому граждане чаще начинают смотреть в сторону годовых подписок, в которые входят самые популярные услуги: консультации, подготовка и разъяснение документов, составление налоговой декларации и другие. За 2023 год количество оформленных подписок СберПраво увеличилось в 12 раз.